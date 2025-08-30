Kastamonu'da Motosiklet Çarpması: 87 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Kastamonu'da Motosiklet Çarpması: 87 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı
Kastamonu'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 87 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri acil müdahalede bulundu.

Kaza, Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.S. yönetimindeki 37 ADJ 852 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Ş.K.'ye çarptı. Kazada Ş.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
