Kastamonu'da Motosiklet Çarpması: 87 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.S. yönetimindeki 37 ADJ 852 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Ş.K.'ye çarptı. Kazada Ş.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU