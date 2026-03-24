Yediği lokum hayatına mal oldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde cami çıkışında ikram edilen lokumun boğazına yapışması sonucu fenalaşan 71 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde yaşayan Aydın Kalaycı (71), 17 Mart günü teravih namazı sonrası cami önünde bir vatandaş tarafından dağıtılan lokumdan yedi. Lokumun boğazına yapışması sonucu nefes almakta zorlanan Kalaycı fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kalaycı'ya burada yaklaşık 40 dakika müdahale edildi, boğazına yapışan lokum güçlükle çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalaycı, burada tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 5 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Kalaycı'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Abana ilçe merkezinde aile kabristanında toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı