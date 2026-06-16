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Lastiği patlayan tır, önce su kanalına sonra refüje çarptı: 1 yaralı

Lastiği patlayan tır, önce su kanalına sonra refüje çarptı: 1 yaralı
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Kastamonu'da lastiği patlayan maden yüklü tır, önce su kanalına ardından refüje çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da lastiği patlayan maden yüklü tırın önce su kanalına ardından da refüje çarpması sonucunda meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Budamış Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 34 ETP 388 plakalı MAN marka tır, lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. Savrulan tır refüjde refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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