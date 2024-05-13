Kastamonu'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü takla attı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücüsü idaresineki otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç., idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken önüne çıkan başıboş köpeklere çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden N.Ç. idaresindeki otomobil takla attı. Kazada sürücü N.Ç., yaralandı. Yaralı sürücü, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU