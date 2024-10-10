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Kastamonu'da Komşu Kavgası: 3 Köpek Bıçaklandı

Kastamonu'da Komşu Kavgası: 3 Köpek Bıçaklandı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir şahıs, komşusunun 3 köpeğini bıçaklayarak 2'sinin ölümüne neden oldu. Yaralı köpek ise tedavi edildi. Olayın ardından adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir şahıs, komşusunun 3 köpeğini bıçakladı. 2 köpek telef olurken, 1 köpek ise yaralandı.

Olay, dün akşam İhsangazi ilçesi Sipahiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Kadir Işık köy çevresinde hayvanlarını otlattığı sırada 3 köpeği komşusu D.K.'ye ait köpeklerle kavga etmeye başladı. İddiaya göre D.K., köpeklerin kendisine saldırmaya çalıştığını söyleyerek Işık'ın 3 köpeğini bıçakladı. Bıçaklanan 2 köpek telef olurken, ortalıktan kaybolan yaralı köpek ise bir süre sonra eve döndü. Yaralı köpek veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Işık'ın şikayeti üzerine polis merkezine götürülen D.K.'nin ifadesi alındı. Hakkında adli işlem başlatılan D.K.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Köpeğim karşımda öldü"

Yaşanan olayı anlatan Kadir Işık, "Hayvanlarımı otlatmaya giderken benim köpeklerim komşumun köpekleri ile kavga etmeye başladılar. Daha sonra ağaçların arasına girdiler. Köpeklerin çıkmasını beklerken köpeklerin 3'ünün sesinin de kesildiğini duydum. Buraya geldiğimde bir köpeğim karşımda öldü, bir tanesi de ağaçların arasında ölmüş. Yaralanan diğer köpeğim de akşam saatlerinde eve geldi. Köpeklerim komşum tarafından bıçaklandı. Bizim 20 yıl öncesinden husumetimiz vardı. Ben sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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