Kastamonu'da Kış Uykusuna Yatamayan Ayılar Görüntülendi
Kastamonu'nun Daday ilçesinde karla kaplanan ormanda yiyecek arayan ayılar, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Ayılar yol üzerinde görülünce hızla uzaklaşırken, ormanlık alana girip gözden kayboldular.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kış uykusuna yatamayan ayılar, karla kaplanan ormanlık alanda vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Ballıdağ mevkiinde kar yağışı sonrası karla kaplanan ormanlık alanda yiyecek arayan ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yol üzerinde yürüyen ayılar vatandaşları görünce koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre sonra ormanlık alana giren ayılar gözden kayboldu. - KASTAMONU