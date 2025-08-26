Kastamonu'da Kesim Sırasında Ağacın Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Kesim Sırasında Ağacın Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ormanda kesim işleri sırasında devrilen ağaç, 67 yaşındaki Mehmet Çelikkıran'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Çelikkıran, hastaneye giderken yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Çöme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda kesim işinde çalışan Mehmet Çelikkıran'ın (67) üzerine kestiği ağaç devrildi. Ağır yaralanan Çelikkıran, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

Çelikkıran'ın cenazesinin yarın öğlen namazını müteakiben Doğanyurt ilçesi Baldıran köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

