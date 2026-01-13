Kereste yüklü kamyon alev alev yandı
Kastamonu-İhsangazi karayolunda gece saatlerinde meydana gelen olayda, C.H. yönetimindeki kereste yüklü kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının motor kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor ve inceleme başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Kastamonu- İhsangazi karayolu Alparslan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.H. idaresindeki 41 ABT 872 plakalı kereste yüklü kamyonda yangın yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kamyonu sardı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyon kullanılmaz hale geldiği yangının motor kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
