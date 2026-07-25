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Kastamonu’da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Cide ilçesine bağlı Kapısuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 86 yaşındaki Talip Şahin'den bir süredir haber alamayan yakınları, telefonla komşularını arayarak evine gitmelerini istedi. Eve giden komşular yedek anahtarla kapısını açarak girdikleri evde, Talip Şahin'in cansız bedeni bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 1 hafta önce vefat ettiği değerlendirilen Şahin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi işlemleri nedeniyle Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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