Arama çalışmaları sürerken kayıp anne ve oğlunun yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı
Kastamonu'da Bozkurt ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. Anne ve oğlunun 2 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde Şen Mahalle yolunda yürüdükleri ana ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
- Kastamonu'da 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da Şen Mahalle yolunda yürürken görüntülendi.
- Anne ve oğlunun kaybolmasının ardından arama çalışmaları 5'inci günde karadan ve havadan devam ediyor.
- Son görüldükleri yer Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyü ve civarıdır.
Kastamonu'da Merkez Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden pazar günü ayrılan ve bir daha kendilerine ulaşılamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor. Anne ve oğlunun yürüdüklerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.
Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.