Kastamonu'da kavgada ağır yaralanan vatandaş öldü

Kastamonu'da kavgada ağır yaralanan vatandaş öldü
Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada Cihan Çalışır bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayda kardeşi de hafif yaralandı, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazar Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Cihan Çalışır ağır yaralandı. Darp edilen kardeşi A. Ç. ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Çalışır hayatını kaybetti. A.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

