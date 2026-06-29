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Kastamonu'da kamyonetle çarpışan otomobil yandı

Kastamonu'da kamyonetle çarpışan otomobil yandı
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücüler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İhsangazi ilçesi İhsangazi-Araç kara yolu Kuşçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş.D. idaresindeki 37 ABH 832 plakalı mermer yüklü kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücülerin ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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