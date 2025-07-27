Kastamonu'da Kamyonet Anne Ayı ve Yavrularını Öldürdü

Kastamonu'da Kamyonet Anne Ayı ve Yavrularını Öldürdü
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Kastamonu-İnebolu kara yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, kayıplara karışan kamyonetin çarptığı anne ayı ve üç yavrusu telef oldu. Olay yerine jandarma ve doğa koruma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu- İnebolu kara yolu üzerinde gece saatlerinde kamyonetin çarptığı anne ayı ile üç yavrusu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerinde Seydiler ilçesi çıkışında gece saatlerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, anne ayı ile 3 yavrusuna çarptı. Kazada anne ayı ile üç yavrusu telef oldu. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ile Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından anne ayı ve üç yavrusu, yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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