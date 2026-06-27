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Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı
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Kastamonu-İnebolu kara yolu Küre mevkiinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu-İnebolu kara yolu Küre ilçesi mevkiinde kamyon şarampolde devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerinde Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyü mevkiinde F.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonrası şarampolde devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü F.İ. ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.İ., olay yerine çağrılan itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonrasında çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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