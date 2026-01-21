Kastamonu'da sahte içi operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda etil alkol ile sahte içkiyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "kaçakçılıkla mücadele" kapsamında sürdürülen çalışmalarda 83 litre etil alkol, 22 sahte viski, 3 gram kenevir tohumu, 10 litre sahte rakı, 5 adet alkol aroma kiti, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU