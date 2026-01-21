Haberler

Kastamonu'da sahte içi operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 83 litre etil alkol, 22 sahte viski ve 10 litre sahte rakının yanı sıra silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "kaçakçılıkla mücadele" kapsamında sürdürülen çalışmalarda 83 litre etil alkol, 22 sahte viski, 3 gram kenevir tohumu, 10 litre sahte rakı, 5 adet alkol aroma kiti, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
