Kastamonu'da sahte içi operasyonu: 4 gözaltı
Kastamonu'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 83 litre etil alkol, 22 sahte viski ve 10 litre sahte rakının yanı sıra silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda etil alkol ile sahte içkiyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "kaçakçılıkla mücadele" kapsamında sürdürülen çalışmalarda 83 litre etil alkol, 22 sahte viski, 3 gram kenevir tohumu, 10 litre sahte rakı, 5 adet alkol aroma kiti, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa