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Kastamonu'da Kaçak Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

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Kastamonu'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 adrese baskın düzenlendi ve 6 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyon devam ediyor.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 10 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçak silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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