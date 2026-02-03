Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 12 gözaltı
Kastamonu'da jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 213 litre etil alkol ve 54 litre sahte alkollü içki ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 213 litre etil alkol, 54 litre kaçak/sahte alkollü içki, 6 adet aroma kiti ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
