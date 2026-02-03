Haberler

Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 12 gözaltı

Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 12 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 213 litre etil alkol ve 54 litre sahte alkollü içki ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 213 litre etil alkol, 54 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 213 litre etil alkol, 54 litre kaçak/sahte alkollü içki, 6 adet aroma kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha