Kastamonu'da Kaçak Alkol Operasyonu: 10 Litre Etil Alkol ve 16 Şişe Ele Geçirildi
Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 10 litre etil alkol ve el yapımı alkollü içecekler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yılbaşı öncesinde 10 litre etil alkol ile 16 şişe içinde el yapımı olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden her alanda devam ediyor. Bu kapsamda kaçakçılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar sonucunda; Taşköprü ilçesinde bir ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucu 2 bidon halinde 10 litre etil alkol ile 16 şişe içinde el yapımı olduğu değerlendirilen çeşitli türlerde alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU