Kastamonu'da Jandarma Şahte İçi Ele Geçirdi
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 litre sahte rakı, 70 litre etil alkol, 2 litre sahte viski ve 3 alkol aroma kiti ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda; 10 litre sahte rakı, 70 litre etil alkol, 2 litre sahte viski ve 3 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Jandarma ekiplerince malzemelere el konularak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa