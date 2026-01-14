Haberler

Kastamonu'da aranan 28 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 15'inin kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 28 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın 'kumar' suçlamasını kısmi kabul ediyorum

Müftüoğlu, Rabia Karaca'nın o suçlamasına yanıt verdi: Kabul ediyorum
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı