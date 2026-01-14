Kastamonu'da aranan 28 kişi yakalandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 15'inin kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 28 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi tutuklandı. - KASTAMONU
