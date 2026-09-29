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Kastamonu'da jandarma araç aramasında 5 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol buldu

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Kastamonu'da jandarma araç aramasında 5 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol buldu
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele operasyonunda bir şüpheliye ait araçta yapılan aramada 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 5 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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