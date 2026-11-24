Kastamonu'da jandarma 16-22 Kasım'da aranan 21 şahısı yakaladı, 8 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-22 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda hakkında yakalama kararı bulunan 21 şahıs yakalandı; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan 21 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16-22 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 21 şahıs yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı