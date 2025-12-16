Kastamonu'da işçileri taşıyan kamyonet yan yattı: 7 yaralı

Kastamonu'da işçileri taşıyan kamyonetin kar yağışı sebebiyle kayması sonucu şarampole devrilmesi sonucunda 7 işçi yaralandı.

Kaza, Seydiler-Ağlı kara yolu Çırdak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. idaresindeki 52 AFH 805 plakalı kamyonet, kar yağışı sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan E.A., Y.K., İ.E., Ş.E.K., İ.B. ve İ.D. isimli işçiler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle kamyonetten etrafa saçılan malzemeler ise başka bir araca yüklendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU