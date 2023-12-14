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Kastamonu'da iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

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Kastamonu'da bir iş yerine yapılan silahlı saldırı sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kastamonu'da kurşunlanan bir iş yerinde bulunan vatandaş, vurularak ağır yaralandı.

Olay, il merkezi İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir şahıs, M.H.T.'ye ait iş yerinin önüne siyah bir araçla geldi. Araçtan inen şahıs, yangındaki silahla defalarca M.H.T.'ye ait iş yerine ateş etti. Yaşanan olayı sırasında iş yerinde bulunan M.H.T., kurşunların vücuduna isabet etmesi sebebiyle ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerine geldiği araç ile kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.H.T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.H.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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