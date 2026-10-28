Kastamonu'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı. Manisa Turgutlu'da yakalanan 2 şüphelinin getirildiği Kastamonu'da 3 şüpheli tutuklandı, aramalarda tabanca ve eldiven ile bere ele geçirildi.
Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu tespit 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 1 çift eldiven ve 1 adet bere ele geçirildi.
Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak Kastamonu'ya getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.