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Kastamonu'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandı

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Kastamonu'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da iş yeri kurşunlama olayında 3 şüpheli tutuklandı
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Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı. Manisa Turgutlu'da yakalanan 2 şüphelinin getirildiği Kastamonu'da 3 şüpheli tutuklandı, aramalarda tabanca ve eldiven ile bere ele geçirildi.

Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu tespit 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 1 çift eldiven ve 1 adet bere ele geçirildi.

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak Kastamonu'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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