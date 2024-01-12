Kastamonu'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaynak yaptığı sırada başına demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren inşaat halindeki entegre fabrikasında kaynak yapan İbrahim Sepetçi ile Celal D.'nin üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten demir parçası düştü. Demir parçasının başına isabet etmesi sonucu İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybederken, Celal D. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Sepetçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU