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Kastamonu'da inşaat şantiyesinde kadın cesedi bulundu

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Kastamonu Merkez ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde 25 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu.

Kastamonu Merkez ilçesi Hacıbey köyünde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın şantiyesine çalışmak için gelen işçiler, yerde yatar vaziyette bir kadınla karşılaştılar. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ağır yaralı kadın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri, inşaat halindeki binada incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmasının ardından kadının 25 yaşındaki E.C.U. olduğu belirlendi. İnşaat halindeki binanın üçüncü katında Kur'an-ı Kerim de bulundu. E.C.U.'nun 3'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da inşaat şantiyesinde kadın cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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