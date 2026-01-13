Haberler

Kastamonu'da iki ayrı noktada heyelan meydana geldi

Güncelleme:
Kastamonu'da İnebolu-Abana ve İnebolu-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelanlar, ulaşımı aksattı. Karayolları ekipleri kapanan yolları açtı, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'da İnebolu- Abana ve İnebolu-Doğanyurt kara yolundaki iki ayrı noktada meydana gelen heyelanlar, ulaşımı aksattı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, toprak ve ağaç yığını ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, bölgede heyelan riskinin arttığını belirterek, sürücüleri dikkatli olunması konusunda uyardı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
