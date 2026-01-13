Kastamonu'da iki ayrı noktada heyelan meydana geldi.

Kastamonu'da İnebolu- Abana ve İnebolu-Doğanyurt kara yolundaki iki ayrı noktada meydana gelen heyelanlar, ulaşımı aksattı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, toprak ve ağaç yığını ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, bölgede heyelan riskinin arttığını belirterek, sürücüleri dikkatli olunması konusunda uyardı. - KASTAMONU