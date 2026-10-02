Kastamonu'da iki mesai arkadaşını yaralayan güvenlik görevlisinin davası ertelendi

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Kastamonu'da tartıştığı mesai arkadaşlarını silahla vurarak yaralayan özel güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Olay, 7 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak fabrikada çalışan A.Y. ile mesai arkadaşları A.E. ve S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel güvenlik görevlisi A.Y., yanında bulundurduğu silahla ateş ederek A.E. ve S.D.'yi yaraladı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Y. tutuklandı.

A.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hazır bulunan A.Y., yaptığı savunmada tahliyesini talep ederek, "Uygun görürseniz Şeker Fabrikasındaki görüntülerin, idari tahkikat dosyasının evraklarının dosyaya alınmasını talep ediyorum" dedi.

A.Y.'nin avukatı ise, "Müvekkilimiz 15 aydır tutuklu. Müvekkilimizin tahliyesini ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Olayda yaralanan A.E.'nin avukatı ise, "Gazi Üniversitesi Hastanesinin 271 sayfalık, sadece A.E.'ye ilişkin iki aydır gördüğü tedavinin sonuçları gelmiştir. Üniversiteden gelen evraklar incelendiğinde 15'in üzerinde operasyon geçirdiği, durumunun şu an kas zayıflığı olduğu için kas nakli beklediği, bu haliyle de muhtemelen Adli Tıp Kurumunda olaya ilişkin organ kaybına yönelik rapor çıkacağı kanaati oluşmaktadır" dedi.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili idari tahkikat dosyasının fabrikadan istenmesine karar vererek duruşmayı bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı