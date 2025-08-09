Kastamonu'da İki Kez Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İkinci yangında 5 ahşap samanlığın yanması sonucu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde aynı bölgede ikinci kez çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede bulunan 5 ahşap samanlık yandı.

Olay, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesin Kalaycı köyü Uluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle mevkiinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde soğutma çalışmaları devam ederken tekrar yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mezarlığın bulunduğu alandaki ağaçlara sıçradı. Bölgeye Şenpazar, Cide ve Azdavay ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan iki yangında 5 ahşap samanlığın yandığı bilgisine ulaşıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
