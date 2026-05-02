Bozkurt'ta heyelan: 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Bozkurt'ta heyelan: 5 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağışın ardından yaşanan heyelan sebebiyle 5 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu kapandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağışın ardından yaşanan heyelan sebebiyle 5 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde sağanak yağışların ardından heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Bayramgazi, Kestanesökü, Sakızcılar, Kızılcaelma ve Şeyhoğlu köylerinin ulaşım sağladığı grup yolu ulaşıma kapandı. Bölgede heyelan riskinin devam etmesi sebebiyle yolun 6 Mayıs Çarşamba gününe kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Yola alternatif olarak Kızılcaelma, Dursun Köyü Gerçek Mahallesi, Ulu ve Keşlik grup yolunun tercih edilebileceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
