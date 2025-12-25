Kastamonu'da heyelan sebebiyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan, İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolunun kapanmasına sebep oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmaları ile yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kastamonu'da heyelan sebebiyle kapanan İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Doğanyurt ilçesi İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu İlyasbey köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından İnebolu-Doğanyurt-Cide sahil yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle karayolu ulaşıma kapandı. Toprak, Karadeniz'e kadar aktı.
Heyelan sonrasında Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa