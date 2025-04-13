Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana, Suriye'de kritik görev
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilden hissedildi
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu

Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin Yolu Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine ulaşımı sağlayan yol, heyelan nedeniyle çöktü. Ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden sağlanmaya başlandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine ulaşımın sağlandığı Devrekani-Çatalzeytin karayolu heyelan sebebiyle çöktü. Yol kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başlandı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından Devrekani-Çatalzeytin karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle çöken yol ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapatılmasının ardından Çatalzeytin ilçesine ulaşım, Bozkurt-Abana-Çatalzeytin karayolu üzerinden sağlanmaya başlandı.

Konuyla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devrekani-Çatalzeytin yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle saat 18.00 itibarıyla 52-73'üncü kilometreler arası yol trafiğe kapanmış olup, ulaşım alternatif güzergah Isırganlık-Bozkurt-Abana-Çatalzeytin güzergahından sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.