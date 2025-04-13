Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Devrekani-Çatalzeytin Yolu Kapandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine ulaşımın sağlandığı Devrekani-Çatalzeytin karayolu heyelan sebebiyle çöktü. Yol kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başlandı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından Devrekani-Çatalzeytin karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle çöken yol ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapatılmasının ardından Çatalzeytin ilçesine ulaşım, Bozkurt-Abana-Çatalzeytin karayolu üzerinden sağlanmaya başlandı.

Konuyla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devrekani-Çatalzeytin yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle saat 18.00 itibarıyla 52-73'üncü kilometreler arası yol trafiğe kapanmış olup, ulaşım alternatif güzergah Isırganlık-Bozkurt-Abana-Çatalzeytin güzergahından sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU