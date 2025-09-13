Haberler

Kastamonu'da Heyelan: Grup Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kastamonu'da Heyelan: Grup Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Bozkurt-Keşlik Grup Yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden açılması için çalışmalarına başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle grup köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt-Keşlik Grup Yolu Işığan Yol Ayrımı mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle çöken yol ulaşıma kapandı. Heyelanın ardından Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açılacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
