Kastamonu'da heyelan, köy yolunu ulaşıma kapattı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir köyde heyelan meydana geldi. Ağaçların da sürüklendiği heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar suları heyelana sebep oldu. Bozkurt ilçesine bağlı Dursun köyünde meydana gelen heyelan, köy yolunu ulaşıma kapattı. Ağaçların da sürüklendiği heyelan, bölgedeki evler için de tehlike oluşturuyor. Kayan toprak yol kenarındaki binanın yanına kadar ulaştı.