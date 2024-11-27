Kastamonu'da Hava Sıcaklığı Sıfırın Altında 13.4 Dereceye Düştü

Kastamonu'da en soğuk hava sıfırın altında 13.4 derece ile Seydiler ilçesinde ölçüldü. Kapalı köy sayısı ise 62'ye düştü.

Kastamonu'da kar yağışı ile birlikte düşen hava sıcaklığı il genelinde hissediliyor. Kastamonu'da en soğuk hava, sıfırın altında 13.4 derece olarak seydiler ilçesinde ölçüldü. Hava sıcaklığı Devrekani ilçesinde sıfırın altında 13.2, İhsangazi ilçesinde sıfırın altında 11.3, Merkez ilçesinde ise sıfırın altında 6.6 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan, hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle 526 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel idaresi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kapalı köy sayısı 62'ye düştü. Ekipler 62 köy yolunun açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. - KASTAMONU