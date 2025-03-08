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Kastamonu'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, hakkında 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince hakkında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.T. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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