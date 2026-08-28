Haberler

Kastamonu'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Kastamonu'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’da hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 GGL 069 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.T., N.T. ve F.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular

3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış

İstanbul'daki korkunç kaza anbean kamerada
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı