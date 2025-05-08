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Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı
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Kastamonu-Karabük karayolunda virajı alamayan hafif ticari araç refüje çarptı ve takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da virajı alamayan hafif ticari aracın refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Karabük karayolu Diphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 57 ABH 622 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.Ç., E.K., G.Y. ve S.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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