Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'da geri manevra yapan iş makinesi 68 yaşındaki kadına çarptı, kadın öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da geri manevra yapan iş makinesi 68 yaşındaki kadına çarptı, kadın öldü Haber Videosunu İzle
Kastamonu'da geri manevra yapan iş makinesi 68 yaşındaki kadına çarptı, kadın öldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da altyapı çalışması yapan özel firmaya ait iş makinesi, geri manevra sırasında 68 yaşındaki kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, iş makinesi sürücüsü gözaltına alındı.

Kastamonu'da geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tura Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta altyapı çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, geri manevra yaparken, sokağın karşısına geçmek isteyen Sebahat Küpeli'ye (68) çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti. İş makinesi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

Ücret pazarlığı deşifre oldu: Gürcistan, Amerika fazla verir
Satılmayı bekleyen araçlar alevlerin arasında kaldı

Satılmayı bekliyorlardı, alevlere teslim oldular
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

Sınava geç kaldı, faturayı muhabire kesti! O anlar kamerada
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi
Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı

Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı