Kastamonu'da Garajda Çıkan Yangın Ev ve Araçları Vurdu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde garajda başlayan yangının sıçradığı evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, otomobil ile traktör kullanılmaz hale geldi.

Olay Ağlı ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye görre, Asim Çelebi'ye ait garajda, bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın garajın bitişiğinde bulunan evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında garaj ile garajda bulunan otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi. Evin çatısında ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU