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Kastamonu'da Freni Patlayan Beton Mikseri İstinad Duvarına Çarptı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çimento yüklü tır, freninin patlaması sonucu istinat duvarına çarparak alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da freni patlayan beton mikseri, istinat duvarına çarparak durabildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çimento yüklü tır, rampadan iniş yaptığı sırada freninin patlaması sonucu istinat duvarına çarparak sürüklendi. Alev alan beton mikseri, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu üzerinde Kastamonu Caddesi'nde Özgür Küçükorhan idaresindeki 06 ETM 580 plakalı çimento yüklü tır, rampadan iniş yaptığı sırada freninin patlaması sonucu istinat duvarına çarparak sürüklendi. Şarampole girerek yan yatan ve istinat duvarına çarpana çimento yüklü tır, alev aldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kazada tır sürücüsü Özgür Küçükorhan ile yanında bulunan yeğeni de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır şoförünün kazadan önce lastiklerinin tutuştuğunu ifade ederek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğunu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR - 3.Sayfa
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