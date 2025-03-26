Kastamonu'da Fiat-Tofaş Marka Otomobilde Yangın Çıktı
Budamış Mahallesi'nde seyir halindeki bir Fiat-Tofaş otomobilinin motor bölümünde dumanlar yükseldi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.
Kastamonu'da Fiat- Tofaş marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Budamış Mahallesi Kastamonu-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat-Tofaş marka otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Motordan dumanların çıktığı gören sürücü, aracını yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa