Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Çığlıkları caddeyi inletmiş! İşte eşinin öldürdüğü Bahar'ın son anları
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

Kastamonu'da Fenalaşan Genç İçin İki Arkadaşı Tutuklandı

Kastamonu'da Fenalaşan Genç İçin İki Arkadaşı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrekani'de araçla gezintiye çıkan 23 yaşındaki Suat Can Dere, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Arkadaşları D.A. ve Y.K., yapılan soruşturma sonucunda tutuklandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde araçla gezindikleri sırada fenalaşan ve arkadaşları tarafından hastanenin önüne bırakılan şahsın 2 arkadaşı, adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 23 yaşındaki Suat Can Dere, arkadaşları D.A. ve Y.K. ile birlikte araç ile gezintiye çıktı. Gece geç saatlerde Suat Can Dere, arkadaşlarıyla birlikte araçla gezindikleri sırada fenalaştı. Bunun üzerine D.A. ve Y.K., fenalaşan arkadaşlarını Devrekani Devlet Hastanesinin önüne getirerek bıraktı. Bilinci kapalı olan Suat Can Dere, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Devrekani Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Dere'nin arkadaşları olan Y.K. ve D.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dere'nin yasaklı madde kullandığı iddia edilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te yapılan taziyeye katılmadı

Meclis'teki Sırrı Süreyya Önder taziyesine katılmayan bir isim var
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.