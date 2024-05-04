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Kastamonu'da ev eşyası taşıyan kamyonun tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı

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Kastamonu-Taşköprü karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana gelen kazada, ev eşyası yüklü kamyon şarampole uçtu ve sürücü ile bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da ev eşyası taşıyan kamyonun tarlaya uçması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin K. (60) idaresindeki 34 BR 2410 plakalı, ev eşyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ile Adil K. (54) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından n Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Çetmi 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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