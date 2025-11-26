Kastamonu'da Etil Alkol ve El Yapımı Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 10 litre etil alkol ile 15 şişe el yapımı alkol yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 10 litre etil alkol, 15 şişe el yapımı alkol ve 7 adet aroma ele geçirildi.

Yakalanan şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU