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Kastamonu'da Elektrik Panosu Patladı, 3 Ev ve 3 Ahır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Elektrik Panosu Patladı, 3 Ev ve 3 Ahır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'da bir elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kastamonu'da elektrik panosunun patlaması neticesinde çıkan ve 3 ev ve 3 ahırın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Karakuz köyü Yukarı Karakuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Koral'a ait evin elektrik panosunun patlamasıyla çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Hüseyin Bayırcık ile Kamil Maşvacıoğlu'na ait evlere ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları ile yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından diğer evlere ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında Celal Koral, Hüseyin Bayırcık ve Kamil Maşvacıoğlu'na ait 3 ev ile 3 ahır yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 ahırda da hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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