Kastamonu'da Düğünde Silahla Ateş Açılması: 8 Gözaltı

Kastamonu'da düğünde havaya silahla ateş açılması neticesinde 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili açılan soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 28 Ağustos'ta Merkez ilçeye bağlı Gölköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasiminde havaya silahla açılan ateş sonucu E.A. isimli vatandaş yaralandı. Olayın ardından E.A.'nın yaralanmasına sebep olan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi/jandarma dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Titizlikle yürütülen araştırmalar neticesinde 8 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 10 adet tabanca ele geçirildi. - KASTAMONU