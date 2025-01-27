Kastamonu'da Devrilen Traktörde Sürücü Ağır Yaralandı
Kastamonu İhsangazi-Kastamonu karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör devrildi. Sürücü Sinan C. traktörün altında kaldı ve ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi-Kastamonu karayolu üzerinde Örenyeri köyü mevkiinde Sinan C. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Sinan C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü Sinan C., ardından Ankara Şehir Hastanesinde sevk edildi. - KASTAMONU