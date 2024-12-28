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Kastamonu'da Dereye Düşen Vatandaş Kurtarıldı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde köprüden dereye düşen 25 yaşındaki B.A., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dereye düşen vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Liman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki B.A. bilinmeyen sebeple köprüden dere yatağına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından dereden çıkartılan E.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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